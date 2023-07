Badeverbot: Piussee wieder gesperrt

Dem Piussee wurden wieder Proben entnommen. Es gibt schlechte Nachrichten, was den Badebetrieb betrifft.

Vom Badeplatz im Piuspark gibt es schlechte Nachrichten: Dieser muss ab sofort wieder gesperrt werden, da die Wasserwerte der letzten Probe (Entnahme am Montag, Ergebnis am Mittwoch) derzeit nicht ausreichend für einen Badebetrieb sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ingolstadt.

Der See wird im Rahmen eines mehrwöchigen Probebetriebs zweimal wöchentlich an jeweils vier Stellen beprobt, um Wasserqualität und Reinigungsleistung engmaschig zu überwachen. Da es ein mechanisch-biologisch gefiltertes Gewässer mit daraus resultierend schwankender Wasserqualität ist, kann es je nach Wetterbedingungen oder Eintrag von Verunreinigungen dazu führen, dass aufgrund von Messergebnissen und folglich möglichem erhöhten Gesundheitsrisiko ein temporäres Badeverbot ausgesprochen werden muss. Dies entspricht dem Vorgehen an anderen naturnahen Badegewässern im Stadtgebiet. Eine entsprechende Beschilderung wird vor Ort aufgestellt. (AZ)