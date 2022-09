Baggersee: Striktes Badeverbot aufgehoben

Wegen Blaualgen durfte man im Baggersee in Ingolstadt einige Zeit nicht schwimmen. Das Verbot gilt zwar nicht mehr, doch das Gesundheitsamt rät noch zur Vorsicht.

Das strikte Badeverbot im Ingolstädter Baggersee wurde wieder aufgehoben, die entsprechenden Schilder werden entfernt. Es werden jedoch Schilder mit allgemeinen Warnhinweisen aufgestellt, da noch keine komplette Entwarnung gegeben werden kann, teilt die Stadt Ingolstadt mit. Der See wurde in den vergangenen Tagen mehrfach kontrolliert und an vier Stellen wurden immer noch Blaualgen nachgewiesen, jedoch trat kein massenhafter Befall mehr auf. Das Gesundheitsamt bittet die Bürgerinnen und Bürger um umsichtiges Verhalten. (AZ)