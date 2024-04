Bahnhofsmission versorgt immer mehr Menschen

Die Bahnhofsmission in Ingolstadt hat 2023 fast 6000 Menschen unterstützt. Die Aufenthalte in der Einrichtung sind stark angestiegen. Wer besonders betroffen ist.

Mehr als 5800 Menschen hat die Ingolstädter Bahnhofsmission im vergangenen Jahr geholfen. Dies geht aus dem Jahresbericht 2023 dieser ökumenischen Einrichtung hervor. Träger sind die Caritas-Kreisstelle und das Diakonische Werk Ingolstadt. „In der Regel handelt es sich bei den meisten Klienten um Einmalkontakte. Jedoch kommen immer mehr Menschen auch regelmäßig zu uns. Manche suchen uns auch mehrmals in der Woche auf“, heißt es in dem Bericht. So kam die Bahnhofsmission 2023 auf knapp 7200 geleistete Hilfen. Laut Bericht waren 625 Personen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Knapp 40 Prozent der Klienten hatte einen Migrationshintergrund. „Nach wie vor handelt es sich vielfach um EU-Bürger, vor allem aus Rumänien und Bulgarien, aber auch Flüchtlinge suchen uns auf.“ Auch Wohnungslose wandten sich an die Bahnhofsmission, die 2023 ihr 75-jähriges Bestehen feierte. „Meist handelt es sich um Personen, die nicht angemeldet sind und keine Sozialleistungen erhalten“, wird in dem Jahresbericht festgestellt.

Die Bahnhofmission Ingolstadt gibt zum Beispiel Essen, Getränke und Kleidung aus

Deutlich zugenommen haben laut diesem im Vergleich zum Vorjahr die Aufenthalte in der Bahnhofsmission: von knapp 900 auf über 1300 Gäste. Stark angestiegen sind zudem die Hilfen im Reiseverkehr - sicherlich auch der Corona-Zeit geschuldet -, von rund 1860 auf fast 2900 Hilfeleistungen. Die Reisebegleitungen der Mobilen Bahnhofsmission stiegen von 9 auf 29. Dies ist ein freiwilliger Service, den vor allem ältere Menschen oder solche mit Behinderung in Anspruch nehmen. So können sie weiterhin mobil sein, wenn sie sonst niemanden haben. Meistens begleiten Freiwillige diese Personen auf Strecken innerhalb von Bayern. Eine Ehrenamtliche reiste aber mit einer Seniorin im Rollstuhl sogar nach Hannover zu ihrer Tochter und ermöglichte ihr so einen Mutter-Tochter-Urlaub. „Deutlich zugenommen hat die Ausgabe von Essen und Getränken von 894 auf 1035 Hilfeleistungen“, wird berichtet. 135-mal ist Bekleidung ausgegeben worden. Die Bahnhofsmission sei nicht selten der erste Anknüpfungspunkt oder auch „der letzte Notnagel“ für Menschen in seelischen und materiellen Nöten.

Die Bahnhofsmission wird von Heike Bergmann und Kurt Göttling mit insgesamt zwölf Wochenstunden geleitet. „Durch ihren enormen Einsatz, der weit über das übliche Maß hinausgeht, können wir die hohe Qualität unserer Arbeit sicherstellen“, heißt es im Jahresbericht. Deren vielfältige Aufgaben reichen von der Gewinnung neuer Ehrenamtlicher über die Zusammenarbeit mit dem Bahnhofsmanagement und die Kooperation mit Fachstellen und Ämtern bis hin zur Organisation von Feiern, Ausflügen und weiteren Maßnahmen, „die dem sozialen Zusammenhalt und der Identifikation der Ehrenamtlichen dienen“. Die derzeit 16 Freiwilligen, davon sieben Frauen und neun Männer, bildeten das Rückgrat des Dienstes. Sie bieten ihre Hilfen von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr an. Die Stadt Ingolstadt hat laut Jahresbericht die Bahnhofsmission bisher mit einem freiwilligen jährlichen Zuschuss in Höhe von 8000 Euro unterstützt. Ab 2024 hat die Stadt diese freiwillige Förderung unbefristet auf 15.000 Euro im Jahr erhöht. (AZ)