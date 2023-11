Bahnstreik: Wenig los am Ingolstädter Hauptbahnhof

Vom Bahnstreik am Donnerstag war auch Ingolstadt betroffen. Vor allen Dingen im Fernverkehr sowie Richtung München und Nürnberg fielen viele Verbindungen aus.

Der Bahnstreik am Donnerstag war auch in Ingolstadt zu spüren. Während es auf den Straßen voll war, weil vermutlich viele Pendlerinnen und Pendler aufs Auto umgestiegen sind, ging es am Hauptbahnhof am Morgen recht ruhig zu. Zahlreiche ICE-Verbindungen, aber auch Fahrten in Richtung München oder Nürnberg sind ausgefallen. Fuhren die Züge doch, mussten Reisende mit Verspätungen rechnen.

Vor allem Züge im Fernverkehr waren vom Bahnstreik betroffen

Weniger Einschränkungen gab es dagegen auf jenen Strecken, auf denen keine Züge der Deutschen Bahn, sondern von privaten Anbietern wie der Bayerischen Regiobahn oder Agilis fahren. Dazu zählen die Strecken Richtung Regensburg, Augsburg oder Donauwörth. Hier lief der Zugverkehr recht reibungslos. (AZ)

