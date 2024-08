Die Postfiliale Am Stein 8 in Ingolstadt wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 schließen. Dies wurde bekannt, weil Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf nun einen Brief an die DHL verfasst hat, mit der Bitte die Entscheidung noch einmal zu überdenken. Den Brief hat die Stadt veröffentlicht.

