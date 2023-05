Auto-Club nimmt Barrierefreiheit der Ingolstädter Tiefgaragen unter die Lupe

Wie barrierefrei sind Ingolstadts Tiefgaragen? Diese Frage hat sich der Auto Club Europa (ACE) gestellt. Eine Tiefgarage wurde erst kürzlich vom Automobilclub ausgezeichnet.

Wie barrierefrei sind Ingolstadts Parkplätze? Dieser Frage stellten sich die Ehrenamtlichen des Auto Club Europa (ACE) bereits 2021. Unter dem Motto „Barrierefrei besser ankommen!“ war der damalige Vorsitzende des ACE-Kreisclubs Ingolstadt, Helmut Steinmeier, zusammen mit der Regionalbeauftragten Ursula Hildebrand unterwegs, um sich einige Parkplätze in Ingolstadt genauer anzuschauen. Für den Parkplatz Theater-Ost und die Tiefgarage Theater-West gab es bereits damals Urkunden. Im Gegensatz zur Congress-Tiefgarage. Die befand sich damals noch im Bau und erfüllte die Kriterien nicht. Doch das hat sich laut ACE nun geändert.

Neben den "normalen" Kassenautomaten gibt es nun auch in der Congressgarage einen barrierenfreien – tiefergesetzt, damit auch Menschen im Rollstuhl ihn gut bedienen können. Foto: Hildebrand/ACE

In der Theatertiefgarage gibt es einen barrierefreien Kassenautomaten

Die Theatertiefgarage-West hat zwar viele Säulen, doch die seien für die Stabilität der Tiefgarage notwendig, so Steinmeier. Die beiden Behindertenparkplätze finden sich gleich neben der Einfahrt, direkt gegenüber ist der Ausgang zu den Aufzügen. Erfreut zeigte sich Steinmeier, dass neben den normalen auch ein barrierefreier Kassenautomat zur Verfügung steht. In Sachen gefahrloser Erreichbarkeit, ausreichender Beleuchtung und ebener Parkflächen konnten alle drei Örtlichkeiten punkten. Neben der Tiefgarage Theater-West wurde auch der Parkplatz an der Schloßlände ausgezeichnet.

Die Behindertenparkplätze sind nun alle beschildert – hier fehlt nach Ansicht des ACE nur noch die entsprechende Bodenmarkierung. Foto: Hildebrand/ACE

Damals noch ohne Urkunde stand die neue Congressgarage da. Denn vor zwei Jahren gab es dort nur zwei - provisorische - Behindertenparkplätze. In diesem Frühjahr nun konnte sich der Ingolstädter ACE-Kreisvorstand davon überzeugen, dass sich einiges getan hat. Nicht nur, dass die Behindertenparkplätze entsprechend beschildert worden sind, jetzt gibt es auch einen barrierefreien Kassenautomaten, sodass auch Menschen im Rollstuhl ihr Ticket ohne Probleme zahlen können.

Helmut Steinmeier sowie der neue Vorsitzende des ACE Ingolstadt, Thomas Pfeil, werten es auch positiv, dass die Auslastung der Congresstiefgarage online auf der Homepage der Stadt-Tochter IFG einsehbar ist. Zudem sind die ersten 30 Minuten kostenfrei – und es gibt seit Jahresbeginn einen Bereich für Anwohner, der zu vergünstigen Preisen genutzt werden kann. (AZ)

