Bauerngerätemuseum: Beim Schäferfest geht es um Wolle und den Wolf

Im Bauerngerätemuseum findet am Muttertag ein Schäferfest statt. Mit dabei sind nicht nur jede Menge Schafe und Hunde, es gibt auch einen Markt und Vorführungen.

Am Sonntag, 14. Mai, zieht tierisches Leben ein auf dem ehemaligen Bauernhof, in dem das Bauerngerätemuseum in Hundszell untergebracht ist. Nach fünfjähriger Pause veranstaltet das Museum heuer wieder ein Schäferfest, verbunden mit einem Woll- und Textilmarkt.

Beim Schäferfest in Hundszell wird die Verarbeitung der Wolle gezeigt

Vorgeführt wird auch die Verarbeitung der Wolle, vom Waschen, über das Kardieren bis hin zum Spinnen und Färben. Im Mittelpunkt stehen freilich die Schafe selbst. Einige davon werden am Sonntag von ihrem Winterpelz befreit und kommen unters Messer des Schafscherers. Es gibt außerdem Vorführungen einer Hüteschäferin, die ihre Arbeit beim Schaftrieb mit Border Collies demonstriert. Dabei wird auch das derzeit so viel diskutierte Thema „Wolf“ angesprochen; aus diesem Anlass sind zwei Herdenschutzhunde vor Ort. Das Fest findet statt zwischen 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.ingolstadt.de/bauerngeraetemuseum.