Bauernproteste: Polizei meldet wenig Beeinträchtigungen

Die Polizei hat ein erstes Fazit zu den Bauernprotesten in der Region am Mittwoch gezogen. Für Donnerstag und Freitag sind erneut Aktionen geplant. Wo und wann.

Für Mittwoch hatten Landwirte wieder Protestaktionen angekündigt. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, kam es im Rahmen des angekündigten Protests ab etwa 9 Uhr zu zahlreichen Versammlungen. Diese fanden überwiegend im Bereich von Anschlussstellen der Bundesautobahnen statt. Donnerstag und Freitag gibt es noch einmal Blockaden.

Auch aufgrund der im Vorfeld geführten Gespräche sei es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Mittwoch nur zeitweise zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, teilt die Polizei am frühen Nachmittag mit. Die beteiligten Landwirte hätten im Wesentlichen die von Polizei und Versammlungsbehörden geforderten Auflagen befolgt. Insgesamt wurden von den Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord rund 25 Versammlungen mit etwa 350 Teilnehmern betreut. Diese führten ungefähr 200 Fahrzeuge - überwiegend Traktoren - mit sich.

In der Region Ingolstadt wurden durch landwirtschaftliche Fahrzeuge mehrere Autobahnzufahrten temporär gesperrt, heißt es weiter seitens der Polizei. Die meisten dieser Versammlungen fanden in enger Abstimmung zwischen Teilnehmern und Polizeidienststellen statt. Lediglich im Bereich der A 9, Anschlussstelle Lenting, sei es zu einer kurzzeitigen, nicht angemeldeten Blockade durch mehrere Traktoren gekommen. Diese wurde nach Eintreffen der Einsatzkräfte innerhalb kurzer Zeit beendet.

Donnerstag und Freitag wird es noch einmal Blockaden an der A 9 und an der A 93 geben

Nahezu alle nachgeordneten Polizeidienststellen seien für die Betreuung von Protestaktionen seit den frühen Morgenstunden im Einsatz gewesen, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Der überwiegende Teil der Aktionen sei absprachegemäß abgelaufen.

59 Bilder Der Bauernprotest in der Region Neuburg-Ingolstadt in Bildern Foto: Winfried Rein

Wie das Landratsamt Pfaffenhofen mitteilt, seien für Donnerstag, 1., und Freitag, 2. Februar, weitere Aktionen von Landwirten angemeldet worden. Von 9 bis circa 15 Uhr werden voraussichtlich die Autobahnauffahrt zur A 9 in Geisenhausen in Richtung Süden und die beiden Auffahrten zur A 93 in Wolnzach von landwirtschaftlichen Maschinen immer wieder für fünf bis zehn Minuten versperrt. Es ist mit Rückstaus und Behinderungen zu rechnen. Weitere Demos werden auf Parkplätzen in der Nähe von Autobahnen ab 5.30 Uhr stattfinden. Pendler und Parkplatzsuchende müssen mit Behinderungen rechnen. (AZ)

