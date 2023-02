Ingolstadt

Baustellen in Östlicher Ringstraße und Gerolfing: Straßen gesperrt

Aufgrund von Bauarbeiten wird in der Östlichen Rinstraße in Ingolstadt eine Fahrspur gesperrt. In Gerolfing ist die Ortsdurchfahrt in der Eichenwaldstraße betroffen.

Im Zuge des Baus einer neuen Mittelspannungstrasse durch die Stadtwerke wird ab Montag, 27. Februar, eine Fahrspur der Östlichen Ringstraße zwischen Rechberg- und Heydeckstraße in Ingolstadt gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende März, im Anschluss folgen weitere Bauabschnitte, teilen die Stadtwerke Ingolstadt mit. Ebenfalls ab Montag starten die Stadtwerke Ingolstadt mit dem zweiten Abschnitt der Arbeiten an der Gas- und Wasserversorgung in der Gerolfinger Eichenwaldstraße. Bis voraussichtlich Ende April wird zwischen der Kreuzung Eichenwaldstraße/Dünzlauer Straße und dem Dorfplatz gebaut. Dieser Abschnitt wird für den Durchgangsverkehr gesperrt, die Zufahrt zu den Grundstücken bleibt für Anlieger weiterhin möglich. Ebenso wird der Busverkehr umgeleitet. Die Arbeiten erfolgen im Vorgriff einer Straßenbaumaßnahme des Tiefbauamtes. (AZ)

