Beeindruckendes Konzert: Klarinettistin Sharon Kam tritt in Ingolstadt auf

Plus Zusammen mit dem „Jerusalem Quartet“ steht Klarinettistin Sharon Kam auf der Theaterbühne in Ingolstadt. Auf dem Programm steht ein Quintett von Brahm, das die Musiker mühelos meistern.

Seit über 20 Jahren darf sich Sharon Kam zu den weltweit führenden Klarinettistinnen zählen. Sie gastiert bei den bedeutendsten Orchestern in den USA, Europa und Japan. Nun war die herausragende Musikerin im wundervollen Zusammenspiel mit dem renommierten „Jerusalem Quartet“ im Theaterfestsaal in Ingolstadt zu erleben. Die Bühnenpräsenz der Solistin, die das anspruchsvolle Klarinettenquintett aus der Feder von Johannes Brahms darbieten konnte, ist – um es gleich vorwegzunehmen – fantastisch.