Beerdigungen auf städtischen Friedhöfen nur in Einzelfällen

Wegen witterungsbedingten Sicherungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten auf den Friedhöfen in Ingolstadt, ist es weiterhin schwieirg Beerdigungen abzuhalten.

Die witterungsbedingten Sicherungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten auf den städtischen Friedhöfen in Ingolstadt dauern weiterhin an. Zwar werden diese mit Priorität durchgeführt, sie werden aber noch in den nächsten Tagen andauern, heißt es von Seiten der Stadt.

Je nach Fortgang der Arbeiten können einzelne geplante Beerdigungen stattfinden – dies muss aber jeweils im Einzelfall konkret geprüft werden. Ist eine Beerdigung möglich, informiert das Bestattungsamt direkt die Bestattungsunternehmen beziehungsweise die Angehörigen. Am Dienstag konnte eine Urnenbeisetzung stattfinden, weitere Beerdigungen mussten hingegen abgesagt werden.

Das Bestattungsamt geht davon aus, dass ein weitgehend normaler Beerdigungsbetrieb erst wieder in der kommenden Woche möglich sein wird. (AZ)