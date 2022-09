Bei Audi entfällt vorübergehend ein Teil des Schichtdiensts

Die angespannte Versorgungssituation zwingt Audi in Ingolstadt weiterhin zu Einschränkungen. Welche Schichten auf welchen Montagelinien betroffen sind.

Bei Audi in Ingolstadt gibt es wieder Änderungen bei den Schichtdiensten in der Produktion. Die Belegschaft wurde bereits im hauseigenen Intranet informiert.

Aufgrund der weiterhin angespannten Versorgungssituation haben sich Änderungen in der Produktionsfahrweise am Standort Ingolstadt ergeben. Kurzfristige Änderungen bleiben in der volatilen Versorgungslage weiter möglich, heißt es seitens des Unternehmens.

Audi Ingolstadt: Zwei Schichten auf zwei Montagelinien entfallen

Ab 5. September ändert sich am Standort Ingolstadt die Fahrweise wie folgt:

Auf der Montagelinie 1 ( Audi A4 , A5) entfällt die Spätschicht vom 5. bis einschließlich 9. September.

1 ( , A5) entfällt die Spätschicht vom 5. bis einschließlich 9. September. Auf der Montagelinie 2 ( Audi A3 , A4, A5) entfällt die Frühschicht vom 5. bis einschließlich 9. September. (AZ)

Lesen Sie dazu auch