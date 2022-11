Bei Audi in Ingolstadt gilt ab Montag wieder Maskenpflicht

Audi in Ingolstadt verschärft ab Montag die Hygieneregeln. So gilt auf dem Werksgelände wieder Maskenpflicht.

Audi verschärft ab Montag, 7. November, seine Hygieneregeln. Jetzt gilt wieder Maskenpflicht. Das hat das Unternehmen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgeteilt.

Bislang galt folgende Empfehlung: Wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann, soll eine Maske getragen werden. Das ändert sich nun. Die Maskenpflicht gilt ab Montag unter anderem in allen nicht öffentlich zugänglichen Innenräumen auf dem Werksgelände sowie in Büros und Hallen außerhalb.

Auf dem Werksgelände bei Audi in Ingolstadt gilt Maskenpflicht

Das Unternehmen beruft sich dabei auf die aktuelle Arbeitsschutzverordnung, die in Betrieben strengere Schutzmaßnahmen vorsieht als in öffentlichen Bereichen. Denn während Menschen im privaten Rahmen selbst entscheiden können, welcher möglichen Gefährdung sie sich aussetzen wollen, ist dies im Arbeitsleben nicht der Fall. „Audi hat als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht“, heißt es in einer Mitteilung an die Mitarbeitenden.

Bei Audi in Ingolstadt sind im Moment weniger Menschen krank als noch im Vorjahr

Ferner beobachtet Audi auch regelmäßig die konkreten Entwicklungen vor Ort, beispielsweise den Krankenstand im Unternehmen. Dieser ist nach Auskunft des Unternehmens allerdings aktuell auf einem niedrigeren Niveau als im Vorjahr. Und auch der Trend zeigt nach unten. Zudem überprüfen Experten und Expertinnen wöchentlich, wie wirksam die geltenden Hygieneregeln sind. Mitarbeitende von Audi erhalten weiterhin kostenlos Masken und Corona-Selbsttests.

Zudem ist die Belegschaft angehalten, nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. (AZ)