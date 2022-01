Corona-Proteste in Ingolstadt mit über tausend Teilnehmenden

Erneut sind in Ingolstadt viele Menschen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen und eine drohende Impfpflicht auf die Straße gegangen. Diesmal hat es auch eine Gegen-Veranstaltung am Theater gegeben.

Am Sonntagnachmittag hat es in Ingolstadt erneut eine Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. In der Spitze beteiligten sich laut Polizei rund 1200 Personen an der Veranstaltung am Theatervorplatz. Gleichzeitig gab es auf dem Busparkplatz neben dem Theater eine Gegen-Veranstaltung mit rund 150 Personen. Sie stand unter dem Motto „Für Demokratie und Zusammenhalt“.

Die Corona-Versammlungen in Ingolstadt sind störungsfrei verlaufen

Beide Versammlungen verliefen nach Auskunft der Polizei störungsfrei, es sei lediglich zu ein paar Wortgefechten aus beiden Gruppen gekommen. Die Großveranstaltung auf dem Theaterplatz stand unter dem Motto „ Corona – Pflegekräfte – Gesundheitswesen“. Hier musste Polizei das Tragen von Masken anordnen, da aufgrund der Teilnehmerzahl die Abstände nicht mehr eingehalten werden konnten. Die Mehrzahl der Teilnehmer sei der Anforderungen nachgekommen, heißt es vonseiten der Polizei.

In Ingolstadt gab es einen Corona-Spaziergang durch die Innenstadt

Am Abend gegen 18 Uhr versammelten sich dann auf dem Rathausplatz rund a 450 Personen um „ein Zeichen gegen die Spaltung der Gesellschaft“ zu setzen, wie es in Chat-Foren heißt. Im Gegensatz zu den Veranstaltungen am Theater war diese nicht angemeldet. Um kurz nach 18 Uhr zogen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch die Innenstadt und kehrten danach wieder zum Rathausplatz zurück, wo sie Kerzen aufstellten. Auch diese Versammlung verlief ohne Zwischenfälle. (nr)

