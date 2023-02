Bei den Ingolstädter Betrieben gibt es immer weniger Azubis

In Ingolstadt sind 150 Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben. Am beliebtesten bei den IHK-Betrieben ist eine Ausbildung zum Fachinformatiker.

Die Demografie macht den Betrieben in der Region zu schaffen. Wie die IHK für München und Oberbayern mitteilt, wurden für die Ingolstädter Ausbildungsbetriebe im Vorjahr 861 neue Ausbildungsverträge registriert. Das ist ein Minus von 3,8 Prozent gegenüber 2021. „Bei Ausbildung und Fachkräftesicherung stehen in unseren Unternehmen alle Ampeln auf Grün. Dennoch sind viele Ausbildungsplätze in der Wirtschaft unbesetzt geblieben, denn auch hier schlägt die Demografie in Form von sinkenden Schülerzahlen unerbittlich zu“, sagt Franz Schabmüller, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Ingolstadt.

Laut Schabmüller beginnen in Bayern seit Jahren mehr als zwei Drittel eines Schuljahrgangs eine duale Ausbildung, mehr als die Hälfte davon in einem IHK-Betrieb.

Zu den beliebtesten Berufen in Ingolstadt gehört Fertigungsmechaniker

Beliebt sind in Ingolstadt auch junge Berufsbilder wie der Fachinformatiker: Er steht mit 104 neuen Ausbildungsverträgen auf Platz eins der gefragtesten IHK-Berufe. Auf Platz zwei liegt der Fertigungsmechaniker, gefolgt vom Kraftfahrzeugmechatroniker, den Kaufleuten für Büromanagement und den Mechatronikern. Insgesamt gibt es in Ingolstadt mehr als 70 verschiedene IHK-Berufe, in denen Jugendliche derzeit eine Ausbildung absolvieren.

Gerade kleinere Betriebe in Ingolstadt haben Probleme, Auszubildende zu finden

Gerade kleinere Betriebe haben angesichts der sinkenden Schülerzahlen jedoch Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden, beklagt die IHK. Dadurch sinkt auch die Zahl der ausbildenden IHK-Mitgliedsbetriebe: Sie lag Ende 2022 in Ingolstadt bei 333, ein Minus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Laut Daten der Arbeitsagentur waren in Ingolstadt zu Ende September 2022 noch über 150 Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben. Die Angabe bezieht sich auf den gesamten Bereich der dualen Berufsausbildung, der neben der IHK unter anderem auch die Handwerkskammern und freie Berufe enthält. Über 60 Prozent aller dualen Berufsausbildungsverträge werden im IHK-Bereich, also in der Industrie, im Handel und im Dienstleistungssektor abgeschlossen. (AZ)