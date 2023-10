Ingolstadt

15:40 Uhr

Bei der Ausbildungsmesse Jobfit werden mehr als 100 Berufe vorgestellt

Die Messe Jobfit der IHK findet am Samstag, 21. Oktober, in der Saturn-Arena in Ingolstadt statt. Dabei werden mehr als 100 Ausbildungsberufe vorgestellt.

Am Samstag findet die Messe Jobfit der IHK in der Saturn-Arena statt. Dabei zeigen mehr als 130 Aussteller Ausbildungsmöglichkeiten in ihren Betrieben.

Mit über 130 Ausstellern öffnet am Samstag, 21. Oktober, von 9.30 bis 15.30 Uhr die Ausbildungsmesse IHK-Jobfit ihre Tore. Der Eintritt in die Ingolstädter Saturn-Arena ist frei. Ausbildungsbetriebe aus der Region 10 sowie Verbände, Berufsschulen und öffentliche Institutionen stellen dort mehr als 100 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge vor. Mit eigenen Ständen sind auch die Berufsschulen der Region und die Agentur für Arbeit vertreten. Bei Jobfit in Ingolstadt werden mehr als 100 Berufe vorgestellt „Die Resonanz der Firmen ist auch dieses Jahr großartig, denn unsere Betriebe suchen händeringend Fachkräftenachwuchs. Von der Automobilkauffrau bis zum Zerspanungsmechaniker – über 100 Berufe können die Besucherinnen und Besucher vor Ort kennenlernen und damit die große Vielfalt in der Welt der Arbeit“, sagt Franz Schabmüller, Sprecher des IHK-Forums für die Region Ingolstadt. Ziel der Messe sei es, möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene mit den Ausbildungsbetrieben in der Region zu vernetzen, so Schabmüller weiter. Die IHK hat zu diesem Zweck auch heuer wieder ein digitales Matchingtool, den Talentefinder, am Start. Er ermöglicht auch kurzfristig ein passgenaues Matching zwischen Betrieben und interessierten Schülerinnen und Schülern. Beide Seiten können sich auf diesem Weg für einen Kennenlerntermin auf der Messe verabreden. Vor Ort angeboten wird auch wieder das Elterncafé, in dem sich Eltern austauschen können. Am Messestand „Frag den Azubi“ stehen Auszubildende interessierten Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort zu Fragen rund um die Berufsausbildung und den Ausbildungsalltag. Alle Infos zur Messe und zum Talentefinder gibt es unter www.ihk-muenchen.de/jobfit. (AZ)

