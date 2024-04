Ingolstadt

18:00 Uhr

Bei der Hofmann und Wittmann Gruppe übernimmt jetzt der Junior

Florian Hofmann sitzt nicht nur in dem Cabrio am Steuer. Er übernimmt nun auch die Leitung der HW Gruppe und damit der Autohäuser Hofmann. Sind die beiden gemeinsam unterwegs, fährt tatsächlich Vater Walter Hofmann. Dazu Florian Hofmann: „Im Auto kann ich dann am Laptop arbeiten.“

Plus Florian Hofmann hat schon als Schüler im elterlichen Autohaus mitgearbeitet. Mit 30 übernimmt er jetzt die Geschäftsführung - ein Prozess, den sein Vater Walter noch ganz anders erlebt hat.

Von Manfred Dittenhofer

Wenn Florian Hofmann an seine Kindheit zurückdenkt, dann spielt das Autohaus Hofmann und die Verwaltung der heutigen Hofmann und Wittmann Gruppe eine große Rolle. Diese beiden Orte sind für ihn mit sehr positiven Erinnerungen belegt. Am Wochenende durfte er häufig mit seinem Vater ins Büro. Nur dort standen zu jener Zeit Computer. Zu Hause gab es keinen. Und während der Vater arbeitete, durfte der Filius am PC das eine oder andere Computerspiel ausprobieren. Und er erinnert sich an die Feste zu den Neuvorstellungen von Fahrzeugmodellen, bei denen es immer auch eine Kinderbetreuung gab. Inzwischen ist Florian Hofmann 30 Jahre alt und übernimmt im Laufe des Jahres die Geschäftsleitung von Vater Walter.

Damit wird das Unternehmen bereits in die Hände der dritten Generation übergeben, denn die jetzigen Inhaber übernahmen die Firma von Fritz Hofmann und Jakob Wittmann senior, die zusammen 1950 die Jakob Wittmann GbR gegründet hatten. 1958 wurde daraus die Hofmann und Wittmann OHG. Bereits 1960 zog das Unternehmen aus Hepberg in die Goethestraße in Ingolstadt und von dort 1993 in die Manchinger Straße.

