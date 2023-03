Bei Rot über die Kreuzung: 20.000 Euro Schaden

Eine 35-jährige Autofahrerin stieß in Ingolstadt mit einem 65-jährigen Fahrer zusammen. Die Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Ein 65-Jähriger fuhr am Dienstag kurz vor 20.30 Uhr mit seinem Auto auf der Friedrich-Ebert-Straße bei Grünlicht an der Ampel in den Kreuzungsbereich zur Schillerstraße ein, um nach links in Richtung Schillerbrücke abzubiegen. Hierbei stieß er mit dem von links kommenden Auto zusammen, dessen 35-jährige Fahrerin auf der Schillerstraße in Richtung Goethestraße unterwegs war und trotz für sie geltendem Rotlicht in den Kreuzungsbereich fuhr. Bei dem Zusammenstoß, das Auto der Frau stieß mit der linken Front gegen den vorderen linken Kotflügel des anderen Autos, wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste der Kreuzungsbereich für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Wie die Polizei berichtet, wurde keiner der beiden Fahrzeugführer aus Ingolstadt verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. (AZ)