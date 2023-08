Beim Ausparken übersehen: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein Motorradfahrer aus Neuburg-Schrobenhausen wird bei einem Unfall in Ingolstadt schwer verletzt. Er gerät mit einem Bein unter das Motorrad und kommt ins Krankenhaus.

Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist bei einem Unfall in Ingolstadt schwer verletzt worden. Der Mann bog laut Polizeiangaben am Freitagmittag, gegen 13.50 Uhr, mit seiner Suzuki aus der Friedrich-Ebert-Straße kommend nach links in die Theodor-Heuss-Straße ab. Unmittelbar nach dem Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A1, dessen Fahrerin, eine 48-Jährige aus Ingolstadt, rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Theodor-Heuss-Straße fuhr und dabei das herannahende Motorrad übersehen hatte.

Unfall in Ingolstadt: Motorradfahrer schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer auf die linke Seite und geriet mit seinem linken Bein unter das Motorrad. Hierbei erlitt er laut Polizei unter anderem eine Unterschenkelfraktur und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb bei dem Unfall unverletzt. Während am Motorrad lediglich der Sturzbügel leicht beschädigt wurde, betrug der Sachschaden am Auto knapp 2000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der ärztlichen Behandlung des gestürzten Motorradfahrers vor Ort war die Theodor-Heuss-Straße in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Brücke für knapp eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war vor Ort und unterstützte mit sechs Einsatzkräften beim Lenken des Verkehrs sowie bei der Reinigung der Unfallstelle. (AZ)