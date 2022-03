Beim Kochen eingeschlafen: Nachbar ruft Feuerwehr in Ingolstadt

Ein Ingolstädter schläft beim Kochen ein. Ein Nachbar hört den Rauchmelder und ruft die Feuerwehr.

Weil er einen auslösenden Rauchmelder in der Wohnung seines Nachbarn wahrnahm, alarmierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Anwohner der Goethestraße in Ingolstadt die Feuerwehr. Wie sich herausstellte, wollte sich ein 41-Jähriger spätabends Essen zubereiten, schlief währenddessen jedoch ein. Darüber informiert die Polizei.

Angebranntes Essen sorgte in Ingolstadt für Alarmierung der Feuerwehr

Das Essen brannte auf dem eingeschalteten Herd an und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Mehrfaches Läuten und Klopfen der Einsatzkräfte an seine Wohnungstüre konnten den 41-Jährigen schließlich wecken. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelüftet und der Mann konnte zurück in seine Wohnung. Verletzt wurde niemand. (nr)