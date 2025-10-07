Icon Menü
Bergheimer Totschlagsprozess: Psychisch kranker Mann muss in Psychiatrie

Ingolstadt/Bergheim

Bergheimer Totschlagsprozess: Mann muss in Psychiatrie

Im Verfahren um die 54-Jährige, die vor einem Jahr tot in Bergheim entdeckt wurde, ist am Landgericht Ingolstadt ein Urteil gefallen. Wird bei Gewalt an Frauen immer noch weggesehen?
Von Dorothee Pfaffel
    Dieser Mann (rechts) hat seine Frau getötet und muss nun auf unbestimmte Zeit in ein psychiatrischen Krankenhaus.
    Dieser Mann (rechts) hat seine Frau getötet und muss nun auf unbestimmte Zeit in ein psychiatrischen Krankenhaus. Foto: Dorothee Pfaffel

    Dass Staatsanwaltschaft und Verteidigung in ihren Plädoyers dasselbe fordern, passiert vor Gericht eher selten. Doch der Prozess um die Frau, die im September 2024 in einer Wohnung in Bergheim tot aufgefunden wurde, ist so ein Fall. Beide Seiten zeigten sich am Dienstag am Landgericht Ingolstadt einig darin, dass der psychisch kranke Mann auf der Anklagebank schuldunfähig sei. Daher sprachen sich auch beide Parteien für die Unterbringung des 56-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus aus. Vor der Urteilsverkündung rückte aber Rechtsanwältin Anita Kremer, die in diesem Verfahren die Schwester der Getöteten als Nebenklägerin vertrat, in ihrem Schlussvortrag noch einmal das Opfer und seine Angehörigen in den Mittelpunkt des letzten Verhandlungstags. Sie nannte die Tat einen „Femizid“ - ermöglicht durch ein „strukturelles Problem“ in der Gesellschaft.

