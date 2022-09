Bergsteiger Reinhold Messner kommt nach Ingolstadt

Bergsteigerlegende Reinhold Messner kommt ins Stadttheater Ingolstadt. Dort erzählt er über seine schicksalhafte Reise zum Nanga Parbat.

Reinhold Messner gehört zu den größten und bekanntesten Abenteurern und Bergsteigern unserer Zeit. Er ist der erste Mensch, der auf den Gipfel aller 14-Achtausender dieser Erde stand. In seiner neuesten Live-Show erzählt die Bergsteigerlegende noch einmal von seinen Schicksalsberg – dem Nanga Parbat. Dieser Berg hat wie kein anderer Reinhold Messner geprägt. Die Geschichte dieses Berges ist eng mit seinen größten Erfolgen, aber auch mit seinem schlimmsten Schicksalsschlag verknüpft.

Mit mittlerweile 78 Jahren erzählt Reinhold Messner live, schonungslos und offen die Geschichte dieses Berges und von den Ereignissen, die zum Tod seines Bruders führten. Reinhold Messner ist am Dienstag, 18. Oktober, mit seiner neuen Live-Show „Nanga Parbat“ zu Gast im Stadttheater Ingolstadt.

Reinhold Messner ist in Ingolstadt live zu sehen

Vor 50 Jahren durchkletterten die Südtiroler Brüder Reinhold und Günther Messner zum ersten Mal die gesamte, äußerst schwierige Rupal-Wand. Sie ist die höchste Steilwand der Erde. Nach Erreichen des Gipfels entschieden die beiden Bergsteigerbrüder, über die Diamirwand auf der Westseite abzusteigen. Reinhold Messner beschreibt in bewegenden Worten die Geschehnisse am Berg.

Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es online unter www.erdanziehung.com oder telefonisch unter 08462 – 95 210 96. Außerdem bei DAV Sektion Ringsee am Baggerweg 2 in Ingolstadt und bei Sport IN in der Friedrichshofener Str. 18 in Ingolstadt. Die Tickets kosten 45,90 Euro, ermäßigt 39,90 Euro. (AZ)