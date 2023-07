Bernhard Oswald wird Kirchenrektor der Franziskanerkirche

Es gibt wieder eine Zukunft für die Franziskanerkirche in Ingolstadt. Münsterpfarrer Bernhard Oswald ist vom Bischof zum Kirchenrektor ernannt worden.

Der Ingolstädter Dekan Bernhard Oswald, Pfarrer von Liebfrauenmünster und St. Moritz, ist vom Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke zum Kirchenrektor der Franziskanerkirche in Ingolstadt und zugleich zum Kirchenverwaltungsvorstand der Franziskanerkirchenstiftung ernannt worden. Das teilt die Diözese Eichstätt mit. Die Neubesetzung ist durch die Aufhebung des Konvents der Kapuziner in Ingolstadt notwendig geworden. Sein Stellvertreter in diesen Bereichen ist P. Lorenz Gadient. Er gehört der Gemeinschaft der Vor-Oratorianer an, die sich um das kirchliche Leben an der Franziskanerbasilika kümmern werden. Damit ist nach der finanziellen Sicherung durch einen Freundeskreis, dem unter anderem der frühere bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer und der Eichstätter Generalvikar Michael Alberter angehören, nun auch die Seelsorge gesichert.

Die Franziskanerkirche in Ingolstadt wird wieder ein lebendiger Gebetsort

Nach der langen Zeit der Unsicherheit, ob die Franziskanerbasilika als Kirche gesichert werden könne, zeigt sich Bernhard Oswald erleichtert. „Ich wünsche mir, dass die Kirche wieder ein lebendiger Gebetsort wird“. Das sei nun die Aufgabe der Vor-Oratorianer, eine Gruppe von drei Geistlichen, die gemeinschaftlich leben und bereits einige Dienste in der City-Seelsorge übernommen haben.

Sie wollen neue Akzente setzen, aber auch an die Tradition der Kapuziner anknüpfen, erklärt P. Laurenz Gadient. „Mir liegt sehr am Herzen, dass die Spiritualität des Heiligen Franz von Assisi wach bleibt. Außerdem wollen wir die Verehrung der Schuttermutter in der Seitenkapelle wieder fördern.“ Als nächster Schritt wird die Kirchenverwaltung wieder vervollständigt und danach überlegt, wie und wann die Kirche geöffnet werden kann. Kirchenpfleger Martin Klepmeir freut sich sehr, dass eine gemeinsame Lösung für den Erhalt der Franziskanerbasilika gefunden wurde „Es ist schön, dass die Kirche bald wieder mit Leben gefüllt wird. Damit wird vielen Ingolstädtern eine große Freude bereitet.“ (AZ)

