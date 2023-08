Beth Hart und Jan Delay bei den 40. Ingolstädter Jazztagen

Die Ingolstädter Jazztage feiern heuer ein Jubiläum. Erstmals gibt es eine große Eröffnungsveranstaltung. Außerdem treten beim Festival wieder große Namen auf.

Ein Jubiläum steht vor der Tür: Die Ingolstädter Jazztage werden dieses Jahr zum vierzigsten Mal stattfinden, von Samstag, 21. Oktober, bis Sonntag, 12. November. Bespielt werden nicht nur die städtischen Konzertsäle, sondern noch mehr beliebte Kneipen in der Innenstadt als im Jahr zuvor, außerdem zwei Kirchen, mehrere Schulen und zwei Hotels. Internationale, nationale sowie regionale Künstlerinnen und Künstler, Bands und Ensembles werden im Herbst nach Ingolstadt kommen. Die Besucherinnen und Besucher der 40. Ingolstädter Jazztage können sich auf eine Mischung aus Jazz, Rock, Funk, Soul, Weltmusik, Pop, Disco und weiteren Genres freuen.

Die Eröffnung des Festivals, die „Grand Opening Show“, findet dieses Jahr erstmals im neuen Hotel Maritim statt, am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr. Traditionell starten die Ingolstädter Jazztage mit der Verleihung des Jazzförderpreises der Stadt Ingolstadt. 2023 geht der mit 5000 Euro dotierte Preis an Josef Heinl. Der musikalische Teil der Veranstaltung wird heuer ausgeweitet. Es spielt das Schutter-Neun Jazzorchester unter der Leitung des mehrfach ausgezeichneten Trompeters, Komponisten und Arrangeurs Frederick Köster unter Mitwirkung zahlreicher Jazzförderpreisträger. Durch den Abend führt die Musikerin und Schauspielerin Antje Rietz, die auch als Solistin auftritt. Für die Arrangements zeichnet Heiner Schmidt verantwortlich. Die Regie übernimmt Leni Brem-Keil, die Künstlerische Leiterin des Altstadttheaters. Bei der Eröffnungsveranstaltung wird der langjährige Festivalleiter Jan Rottau verabschiedet. Der Eintritt ist frei, aus Gründen der Planbarkeit werden Interessierte aber gebeten, sich über Ticket regional anzumelden.

Höhepunkte der Ingolstädter Jazztage 2023: Beth Hart und Jan Delay

Weiter geht es mit dem Projekt Young Jazz, das von Sonntag, 22. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober, zeigen wird, wie erfolgreich die Nachwuchsarbeit für Ingolstadt sein kann. Mit den beiden ambitionierten Kulturvermittlungsprojekten Jazz for Kids und Jazz in den Schulen engagiert sich das Festival dafür, Kinder und junge Leute in der Stadt und ihrer Umgebung für Jazz zu begeistern.

Zwei Höhepunkte der Jazztage sind die Konzerte von Beth Hart am 6. November um 20 Uhr und von Jan Delay & Disko No. 1 am 11. November um 20 Uhr, die beide im Festsaal des Stadttheaters stattfinden. Am Dienstag, 31. November, um 20 Uhr konzertiert das Matthieu Saglio Quartet in der Eventhalle. Matthieu Saglio ist Cellisten und präsentiert Jazz und Weltmusik.

Auch Beth Hart ist bei den 40. Ingolstädter Jazztagen zu hören. Foto: Roxanne de Roode

In diesem Jahr dürfen sich Fans auf zwei Jazzpartys im NH Hotel freuen. Bei der Jazzparty I am Freitag, 3. November, ab 20 Uhr stehen Billy Cobham' Spectrum 50 Project, Yellowjackets und Markus Becker & Lutz Krajenski auf dem Programm, The New Orleans Jazz Collective mit dem Perkussionisten Charly Böck runden den Abend ab. Bei der Jazzparty II am Samstag, 4. November, ab 20 Uhr treten Eckhard Meszelinsky & Noise Administration, Incognito, Kennedy Administration und Super-Blue, das neue Projekt des Jazzsängers Kurt Elling und des Gitarristen Charlie Hunter auf. Auch der zweite Abend wird durch The New Orleans Jazz Collective und Charly Böck abgerundet.

Auch "Jazz in den Kneipen" findet bei den Jazztagen in Ingolstadt wieder statt

Auch die Ingolstädter Szene findet wie gewohnt ihren Platz im Programm der Jazztage. Am Dienstag, 7. November, kann das Publikum das organisch gewachsene Spitzen-Ensemble aus der Ingolstädter Musikszene, Söhne und Töchter, im Kulturzentrum neun erleben. Einen eigenen Konzertabend bestreitet der diesjährige Jazzförderpreisträger Josef Heinl am Mittwoch, 8. November, um 20 Uhr in der Neuen Welt mit seinem Lighthouse Trio, zu dem die beiden Jazzförderpreisträger Malik Diao (2020) und Quirin Birzer (2022) gehören.

Ein Auftritt des Schutter-Neun Jazzorchesters gehört ebenfalls zu den Jazztagen. Foto: Florian Schneider

Mit dem Format „Jazz in den Kneipen“ werden die Ingolstädter Jazztage heuer wieder in die ganze Innenstadt getragen, am Donnerstag, 9. November. Konzerte wird es in insgesamt 13 verschiedenen Lokalitäten geben. Es nehmen teil: Diagonal, Bar Zwölf, Das Mo, Rosengasse, The Golden, Tagtraum, Antalya, Weinraumbar, Havana Bar, Granada, Neue Welt, Suxul und Griesmüller’s Altstadtbrauerei. Ein Ticket ermöglicht den Zutritt zu allen Konzerten, vorbehaltlich ausreichender Platzkapazitäten. Los geht es um 19 Uhr. Die Konzerte starten zeitlich versetzt. Das diesjährige Konzert in der Kirche gestaltet Alma Naidu, Sängerin und Komponistin aus München. Ihren Auftritt hat sie am Freitag, 10. November, um 20 Uhr in der Kirche St. Pius.

Tickets gibt es in der Tourist Information am Rathausplatz (Moritzstraße 19), im Westpark Ingolstadt, im Achtzig20 GmbH c/o. Schanzer Ludwig Store (Theresienstraße 13) sowie über Ticket Regional (www.ticket-regional.de). Das gesamte Programm ist online unter www.kulturamt-ingolstadt/jazztage.de abrufbar. (AZ)