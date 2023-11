Neuer Betriebsrats-Chef Jörg Schlagbauer fordert "mehr Audi im Audi"

Jörg Schlagbauer verabschiedet bei der Betriebsversammlung von Audi seinen Vorgänger Peter Mosch. Gleichzeitig fordert er bessere Bedingungen für die Beschäftigten im Werk.

17 Jahre lang stand Peter Mosch an der Spitze des Audi-Betriebsrats. Für seinen Nachfolger Jörg Schlagbauer war die vierte und letzte Betriebsversammlung des Jahres in Ingolstadt gleichzeitig die erste in seiner neuen Funktion. Der 46-Jährige machte vor den rund 5500 Audi-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern eines deutlich: „ Audi muss attraktivster Arbeitgeber werden!“

Audi-Betriebsrat fordert mehr Aufenthaltsqualität für Beschäftigte im Werk

Und er hat auch gleich Ideen präsentiert, wie das funktionieren soll: Die Unternehmensleitung müsse in die Infrastruktur investieren und insbesondere dafür sorgen, dass sich die Aufenthaltsqualität für diejenigen verbessert, die im Werk die Autos bauen. "Das geht von modernen Aufenthaltsräumen in der Produktion über Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle in der Schicht bis hin zu erweiterten Angeboten in der Gastronomie“, sagte Schlagbauer am Montag.

In Zeiten, in denen die Autoindustrie mit vielerlei Problem zu kämpfen hat, forderte Schlagbauer "mehr Audi im Audi". Das bedeutet: Das Unternehmen muss die Fertigungstiefe erhöhen und wieder mehr selbst produzieren. Aber nicht nur Teile der Produktion, auch Dienstleistungen und Tätigkeiten rund um die Entwicklung sollen künftig nicht mehr in diesem Ausmaß nach außen vergeben werden. „Wir brauchen eine umfassende Insourcing-Strategie und keine Outsourcing-Pläne", so Schlagbauer.

Jörg Schlagbauer drängt auf eine Weiterbildungsoffensive bei Audi

Der neue Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats sieht aber auch Handlungsbedarf für die persönliche Entwicklung der Beschäftigten. Von großer Bedeutung seien dabei "moderne zukunftsfähige Arbeitsplätze und Tätigkeitsfelder“. Eine Weiterbildungsoffensive soll helfen, "diese neuen Aufgaben, sowohl im Produktionsbereich bei der Batteriefertigung als auch im Vertrieb mit digitalen Vermarktungsplattformen, zu bewältigen". Neue Geschäftsfelder im Bereich Mobilität und Dienstleistungen rund ums Auto sollen den Weg in die Zukunft des Unternehmens ebnen.

Auch Personalvorstand Xavier Ros ging auf die Bedeutung von Arbeitgeberattraktivität ein. Im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen in der Produktion sagte er: „Wir wollen auch in der Produktion zeitliche Flexibilität ermöglichen, so gut es geht. Da geht es vor allem um bedarfsorientierte Teilzeitmodelle innerhalb einer Schicht." Flexiblere Arbeitszeiten sollen dazu beitragen, dass sich mehr Menschen - insbesondere Frauen - für eine Stelle in der Produktion, auch in Führungspositionen, begeistern lassen.

Traditionell steht bei der vorweihnachtlichen Betriebsversammlung das soziale Engagement der Beschäftigten im Blickpunkt. So befinden sich auf dem Werksgelände in Ingolstadt und Münchsmünster Wunschbäume mit Zetteln sozial benachteiligter Kinder. Wer möchte, kann den Kindern ihre Wünsche erfüllen. Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Rita Beck betonte, „dass die Audi-Belegschaft mit viel Herzblut bei der Wunschbaum-Aktion dabei ist". (AZ)