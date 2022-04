Betriebsrat: Peter Mosch bleibt Chef bei Audi in Ingolstadt

Der amtierende Betriebsratsvorsitzende bei Audi in Ingolstadt, Peter Mosch, wurde einstimmig wiedergewählt. Ziel der Gewerkschaft IG Metall: Standortentwicklung und moderne Arbeitsplätze.

Der Audi Betriebsrat hat auf seiner konstituierenden Sitzung die Weichen für die kommenden vier Jahre gestellt. Peter Mosch (50), IG Metall, wurde in seinem Amt als Vorsitzender mit 57 von 57 möglichen Stimmen bestätigt. Rita Beck (51), IG Metall, und der Vorsitzende des IG Metall Vertrauenskörpers, Jörg Schlagbauer (44), wurden ebenfalls einstimmig als stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bestätigt.

Peter Mosch, der in Königsmoos lebt, bedankte sich für das Vertrauen und erklärte: „Corona-Pandemie, Putins Krieg gegen die Ukraine, unterbrochene Lieferketten, abwechselnd Kurzarbeit und Mehrarbeit in der Produktion, Homeoffice für tausende Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig erleben wir den größten Wandel der Automobilindustrie seit Erfindung des Autos: Digitalisierung, Dekarbonisierung, autonomes Fahren und Elektrifizierung.", verdeutlicht Mosch. Der Betriebsrat gestalte die Zukunft durch Vereinbarungen mit dem Unternehmen: Die Umrüstung der Produktion für die kommenden E-Volumen-Modelle, den Aufbau einer Batteriefertigung in Ingolstadt und eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2029. "Audi und der Standort Ingolstadt werden weiterentwickelt. Wir geben Sicherheit in unsicheren Zeiten.“

Wunschprojekt von Peter Mosch: ein zentrales Ausbildungs- und Weiterbildungszentrum nah am Audi-Werk in Ingolstadt

Für Peter Mosch persönlich ein besonders wichtiges Projekt: ein zentrales Ausbildungs- und Weiterbildungszentrum nah am Werk. "Für uns als Betriebsrat heißt dies konkret, den Neu- und Umbau des bisherigen Bildungszentrums aus den 80igern.“ Vorsprung durch Technik brauche Vorsprung durch Wissen und Können. Deshalb fordere der Betriebsrat, dass Audi die Ausbildung der Jugend und die Weiterbildung und Qualifikation der Beschäftigten als strategische Aufgabe begreife und hierbei in die Zukunft investiere.

Entsprechende Konzepte eines wirtschaftlich nachhaltigen und ökologischen Gebäudekomplexes für zeitgemäßes Lehren und Lernen lägen bereits vor. Durch die räumliche Integration der Audi Akademie würde an der Hindemithstraße ein Audi Bildungscampus entstehen. Für den Betriebsrat ein wichtiges Signal in der Transformation.

Betriebsrat von Audi in Ingolstadt muss auch die soziale Transformation aktiv mitgestalten

Rita Beck und Jörg Schlagbauer betonen: „Wir müssen nicht nur die technische und ökologische Transformation meistern, sondern auch die soziale Transformation aktiv gestalten.“ Für den Audi Betriebsrat stehe deshalb auch die Verankerung der Gleichrangigkeit von Beschäftigungssicherung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit als langfristiges Ziel in der Unternehmensstrategie, ganz oben auf der Tagesordnung.

Der Vorsitzende des IG Metall Vertrauenskörpers Schlagbauer erklärt zudem: „Audi wird in Zukunft nur als Premiummarke weiter wahrgenommen werden und ein attraktiver Arbeitgeber sein, wenn die Menschen und ihre gemeinsame Arbeit im Mittelpunkt stehen und nicht nur der Profit.“ Dazu gehöre vor allem die umfängliche Akzeptanz der kollektiven Mitbestimmungsgremien auf allen Ebenen und das Empowerment, also die individuelle Selbstorganisation und Selbstbestimmung, der Beschäftigten durch Audi.

Audi in Ingolstadt ist auf dem Weg in eine hybride Arbeitswelt

Rita Beck ergänzt: „Themen wie Leistungsverdichtung, persönliche Flexibilität in der Schicht, Fehlerkultur oder klare Regeln und Ausstattungsstandards für das sogenannte Homeoffice stehen derzeit im Mittelpunkt.“ Die Anwesenheitskultur in den Büros, wie wir sie kannten, sei erledigt. „Wir sind hier auf dem Weg in eine hybride Arbeitswelt“, so Beck, „auch wenn das einige Führungskräfte nervös machen sollte, da sie den Beschäftigten nicht mehr kontrollierend über die Schulter blicken können.“ (nr)