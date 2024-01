Betriebsunfall: Heizungsbauer wird schwer am Kopf verletzt

Ein Heizungsbauer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist bei einem Betriebsunfall in Ingolstadt schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich während einer Kernbohrung.

Am Montagmittag hat sich an der Regensburger Straße in Ingolstadt ein schwerer Betriebsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, führte ein 39-jähriger Heizungsbauer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen auf einer Baustelle im Ingolstädter Osten gerade eine Kernbohrung durch, als sich ein Teil der Maschine löste.

Der Heizungsbauer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen kam ins Krankenhaus

Dabei wurde der Mann schwer am Kopf verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Handwerker in ein Krankenhaus, wo er versorgt wurde. (AZ)