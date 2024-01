Betriebsunfall: Schlauch ins Gesicht einer Frau geschleudert

Am Auwaldsee in Ingolstadt ist ein Betriebsunfall mit einem Druckluftschlauch passiert. Eine 56-Jährige musste ins Krankenhaus.

In einer Kunststoff verarbeitenden Firma Am Auwaldsee in Ingolstadt ist es am Montag gegen 9.15 Uhr zu einem Betriebsunfall gekommen, bei dem eine 56-jährige Mitarbeiterin verletzt wurde. Eine Kollegin der Frau löste nach einem Defekt an einem Druckluftschlauch einen Verschluss des Schlauches, woraufhin durch den Druck eine Schlauchschelle ins Gesicht der 56-Jährigen geschleudert wurde. Die Frau musste mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, berichtet die Polizei. Es wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. (AZ)

