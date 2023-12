Betrügerischer Handyverkäufer flüchtet

In Ingolstadt hat ein 27-Jähriger einem 28-Jährigen ein neues Handy für 100 Euro angeboten. Obwohl der Jüngere das Geld erhielt, händigte er die Ware nicht aus.

Einem 28-Jährigen wurde am Dienstag gegen 20 Uhr in der Hindenburgstraße in Ingolstadt ein neuwertiges Mobiltelefon für den Preis von 100 Euro angeboten. Der unbekannte Täter nahm die Geldsumme entgegen, händigte die versprochene Ware jedoch nicht an den Käufer aus und flüchtete. Am Tag darauf erkannte der aus dem Landkreis Eichstätt stammende Mann den Täter wieder und verständigte die Polizei. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-Jährige bereits in der Vergangenheit aufgrund ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ordnete die vorläufige Festnahme an, berichtet die Polizei. Die Haftfrage wird durch einen Richter geprüft. (AZ)