Betrug mit Bahntickets: Angeklagte gestehen Hunderte von Taten

Plus Zwei Männer aus Ingolstadt haben sich Kreditkartendaten beschafft und dann illegal hunderte von Bahntickets bestellt. Sie müssen deshalb wohl ins Gefängnis.

Es geht um hunderte von ergaunerten Bahntickets und tausende von Euros, um die die Deutsche Bahn betrogen worden ist. Verantwortlich dafür sollen zwei Nigerianer sein, die sich dafür jetzt vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten müssen. Die Taten haben sie zugegeben, ins Gefängnis müssen sie wohl trotzdem. Auch ein Dritter soll noch beteiligt gewesen sein, doch der sitzt aktuell nicht vor Gericht.

Es war ein einigermaßen einträgliches Geschäft, wenn die Zahlen stimmen, die in der Anklage stehen. Über mehr als zwei Jahre lang - von Ende 2017 bis Anfang 2020 - hat ein heute 41-Jähriger aus der Nähe von Neapel mit ausgespähten Kreditkartendaten mehr als 640 Tickets der Deutschen Bahn bestellt - und sie dann im Freundes- und Bekanntenkreis billig weiterverkauft. Am Ende soll er gut 10.000 Euro mit den illegalen Geschäften verdient haben.