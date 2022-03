Betrunken beim Kochen eingeschlafen: Feuerwehr Ingolstadt rückt aus

Ein 67-Jähriger aus Ingolstadt war frühmorgens betrunken eingeschlafen. Dabei hatte er offensichtlich vergessen, dass noch Essen auf dem Herd stand.

Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Degenhartstraße aus, weil ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte und zudem Brandgeruch gemeldet worden war. Vor Ort öffnete der Wohnungsinhaber den Rettungskräften selbst die Tür - er war zuvor in alkoholisiertem Zustand beim Kochen eingeschlafen.

Bei dem Einsatz in Ingolstadt wurde niemand verletzt

Die Feuerwehr konnte die Brandgefahr schnell eindämmen, verletzt wurde niemand. Den 67-jährigen Wohnungsinhaber erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen die Brandverhütungsvorschriften. (nr)