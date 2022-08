Betrunken gegen Schranke, Auto und Mauer gekracht

Eine Reihe von Schäden hat ein Autofahrer in Ingolstadt angerichtet. Laut Polizei hatte er knapp ein Promille.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montag gegen 8.40 Uhr in Ingolstadt eine Reihe von Schäden verursacht. Der 69-Jährige aus Ingolstadt fuhr zunächst gegen eine Schrankenhalterung, als er einen Supermarktparkplatz verlassen wollte. Wenige Meter später kollidierte er mit dem Auto eines 31-Jährigen, der an einer Ampel an der Weningstraße anhielt. Sowohl der 31-Jährige als auch seine 30-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Autofahrer krachte in Ingolstadt gegen eine Hauswand

Der 69-Jährige fuhrt trotz der Kollision aber weiter, fuhr über den Bordstein, durchbrach eine Absperrkette und krachte anschließend gegen eine Hauswand in der Asamstraße. Ein Alkoholtest vor Ort ergab beim Fahrer einen Wert von knapp einem Promille. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden, am Wagen des 31-Jährigen entstand laut Polizei ein erheblicher Heckschaden. Zudem wurden das Gebäude in der Asamstraße und die Absperrkette beschädigt. Der 69-Jährige und die 30-Jährige wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 65.000 Euro. (AZ)