Betrunken im Erlebnisbad: Die Polizei muss eingreifen

Die Polizei muss betrunkene Gäste aus einem Erlebnisbad in Ingolstadt werfen. Als sie sich in Richtung ihres Autos begibt, stellt die Polizei noch den Schlüssel sicher.

Mit unerfreulichen Gästen hatte es am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr das Personal eines Erlebnisbades in der Südlichen Ringstraße in Ingolstadt zu tun. Ein 31-Jähriger und seine 27-jährige Begleitung, die aufgrund ihres Alkoholkonsums negativ aufgefallen waren, weigerten sich trotz mehrfacher Aufforderung des Personals, das Bad zu verlassen. Erst auf einen polizeilich ausgesprochenen Platzverweis hin begab sich das Paar zu ihrem Fahrzeug. Nachdem der Mann mit einem Alkoholwert von mehr als einem Promille nicht fahrbereit war und seine Partnerin keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt, berichtet die Polizei. Im Anschluss an die Maßnahme zeigte sich der 31-Jährige den Beamten gegenüber aggressiv und weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen, sodass er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen wurde. Das Paar erwartet nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. (AZ)

