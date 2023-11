Betrunkene Autofahrerin kollidiert mit einem geparkten Auto

Eine 52-Jährige war in Etting mit dem geparkten Auto einer Frau aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen zusammen gestoßen. Die Verursacherin war offensichtlich betrunken.

Eine 52-Jährige aus dem Kreis Pfaffenhofen war am Samstagvormittag auf der Kraibergstraße in Etting unterwegs. Dabei kam sie laut Polizei nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit dem ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkten Fahrzeug einer 61-Jährigen aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen.

Bei dem Unfall in Etting entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro

Beim Zusammenstoß entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, auch die Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie kam ins Krankenhaus, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von 1,18 Promille bei der 52-Jährigen ergeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10