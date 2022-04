Betrunkene Frau schlägt in Ingolstadt nach Polizeibeamten

Eigentlich wollten Mitarbeiterinnen eines Supermarktes einer betrunkenen Frau nur Hilfe anbieten. Diese quittierte dies aber mit Beleidigungen und Aggressivität gegenüber den Polizeibeamten.

Eine offensichtlich betrunkene Frau am Dienstagmittag längere Zeit vor einem Supermarkt an der Münchener Straße saß, wurde sie von zwei Mitarbeiterinnen des Marktes angesprochen, die ihr Hilfe anbieten wollten. Das Hilfsangebot, so heißt es im Polizeibericht, quittierte die 48-jährige Ingolstädterin jedoch mit Beleidigungen und weigerte sich, den Parkplatz zu verlassen.

Nachdem sie sich auch gegenüber den hinzugezogenen Polizeibeamten wenig einsichtig zeigte, sollte sie zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Als sie in den Streifenwagen gebracht wurde, schlug und trat sie nach einer Polizeibeamtin, diese blieb jedoch unverletzt. Die Durchführung eines Alkotests war nicht möglich.

Die Ingolstädterin wurde trotz Gegenwehr zur Polizeiinspektion Ingolstadt gebracht und musste dort eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach erfolgter Ausnüchterung konnte sie wieder entlassen werden. Die Frau erwarten nun entsprechende Strafverfahren.(nr)