Betrunkener 49-Jähriger stürzt vom Rad und verletzt sich schwer

Ein 49-Jähriger aus Ingolstadt fuhr am Donnerstag gegen 20.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Liebigstraße in südwestlicher Richtung entlang. Hierbei kam der Radler ins Schwanken und stürzte im Anschluss von seinem Rad zu Boden, berichtet die Polizei. Durch den Sturz verletzte sich der Mann schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme gab ein Zeuge an, dass der Verunglückte vorher Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert habe. Deshalb wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Radler trug keinen Helm. Dieser hätte die schweren Kopfverletzungen verhindern können, mahnt die Polizei. (AZ)

