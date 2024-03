Betrunkener Autofahrer verursacht mit seinem Maserati mehrere Unfälle

Mit zwei Promille im Blut hat ein Maserati-Fahrer mindestens zwei Verkehrsunfälle in Ingolstadt verursacht und einen Menschen gefährdet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag gegen 18.15 Uhr wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin ein Schlangenlinienfahrer auf der Westlichen Ringstraße in Ingolstadt mitgeteilt. Auf Höhe des Brodmühlweges soll es zwischen diesem Fahrzeug, einem schwarzen Maserati mit Ingolstädter Kennzeichen, und einem weiteren Verkehrsteilnehmer zu einem Zusammenstoß gekommen sein. Der Fahrer des Maserati fuhr anschließend in Richtung der Glacisbrücke und soll hierbei mehrfach über die durchgezogene Fahrbahnbegrenzung in den Gegenverkehr geraten sein, bevor er nach links in die Schloßlände einbog.

Durch die unachtsame Fahrweise mussten insgesamt mehrere Fahrzeugführer ausweichen und stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine Streifenbesatzung konnte kurz darauf den Maserati mit laufendem Motor in der Nähe des Maritim Hotel feststellen, berichtet die Polizei. Der verantwortliche Fahrzeugführer befand sich nicht im Auto, kam jedoch nach wenigen Minuten an die Örtlichkeit zurück. Bei dem Fahrer, einem 31-jährigen Ingolstädter, konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nachdem ein freiwilliger Atemalkoholtest knapp zwei Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Unfälle: Polizei in Ingolstadt nach Zeugen

Nach derzeitigen Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Fahrer des Maserati mindestens zwei Verkehrsunfälle verursacht und mindestens einen Verkehrsteilnehmer auf der Westlichen Ringstraße gefährdet hat. Die Polizeiinspektion Ingolstadt bittet diese Personen sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)

