Betrunkener bewirft Gastwirtin mit Flaschen

In der Ingolstädter Innenstadt hat ein Betrunkener randaliert. Der 46-Jährige war derart hartnäckig, dass die Polizei sogar zweimal kommen musste.

In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel ein 46-Jähriger in einem Lokal in der Ingolstädter Innenstadt gegen 1.45 Uhr durch sein Fehlverhalten gegenüber weiblichen Gästen negativ auf. Er wurde daraufhin durch die Gaststätteninhaberin aus dem Lokal verwiesen. Nur durch gutes Zutun eines Freundes verließ der stark alkoholisierte Mann das Lokal.

Ingolstadt: Betrunkener bedroht Wirtin

Vor dem Lokal warf der unzufriedene Gast schließlich mehrere Flaschen in Richtung der Gastwirtin, verfehlte diese aber. Außerdem bedrohte er die Inhaberin, weshalb schließlich die Polizei verständigt wurde. Auch nach Eintreffen der Beamten konnte der Gast nur schwer beruhigt werden. Wie die Polizei berichtet, kam er einem ausgesprochenen Platzverweis letztendlich zusammen mit seinem Freund nach.

Etwa eineinhalb Stunden später wurde die Polizei erneut zum Café gerufen. Der ungebetene Gast befand sich wieder vor dem Lokal und forderte erneut, eingelassen zu werden. Da ihm bereits beim ersten Einsatz der Gewahrsam angedroht wurde, musste der Mann schließlich mit auf die Dienststelle. Dort durfte er seinen Rausch in der Zelle ausschlafen. Nun erwarten den 46-Jährigen mehrere Anzeigen, unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Hausfriedensbruch. (AZ)