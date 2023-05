Betrunkener E-Scooter-Fahrer verursacht Unfall

In Ingolstadt hat ein E-Scooter-Fahrer eine rote Ampel nicht beachtet und so einen Unfall mit einem Auto ausgelöst. Der entstandene Schaden ist nicht gering.

In der Nacht auf Pfingstmontag kam es gegen 2.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem kreuzenden Autofahrer in Ingolstadt. Der 23-jährige E-Scooter-Fahrer fuhr auf dem Radweg der Schillerstraße in Richtung Donau. An der Kreuzung zur Goethestraße überfuhr dieser bei Rotlicht die Kreuzung. Aus seiner Sicht querte von rechts ein 20-jähriger Autofahrer, der den Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr vermeiden konnte. Der Fahrer des E-Scooters stürzte infolge dessen zu Boden und verletzte sich in Form von diversen Abschürfungen und Prellungen leicht.

Unfall mit E-Scooter in Ingolstadt: Fahrer hatte mehr als ein Promille

Im Zuge der Unfallaufnahme konnte beim unfallverursachenden E-Scooter-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, heißt es im Polizeibericht. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, weswegen der junge Mann anschließend wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs als Beschuldigter belehrt wurde. Die anschließende Blutentnahme fand im Klinikum Ingolstadt statt.

Das Auto musste aufgrund Beschädigungen an der Frontstoßstange und Motorhaube von der Unfallstelle geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. (AZ)