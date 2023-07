Betrunkener Ingolstädter fällt mit gestohlener Klappliege vom Fahrrad

Ein 47-jähriger Ingolstädter fuhr in der Nacht mit dem Fahrrad. Er war betrunken und versuchte eine Liege zu transportieren. Das ging gewaltig schief.

Ein 47-jähriger Ingolstädter fuhr am Sonntag gegen 2 Uhr mit seinem Fahrrad die Martin-Hemm-Straße in Ingolstadt entlang. Im Bereich des ESV Stadions/der Geisenfelder Straße stürzte er alleinbeteiligt und verletzte sich dabei leicht. Er zog sich eine Kopfplatzwunde und Abschürfungen zu. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,66 Promille, heißt es im Polizeibericht. Der Ingolstädter hatte eine Klappliege dabei, die er vermutlich am Donaustrand mitgenommen hatte. Vermutlich war die Alkoholisierung sowie die Transportschwierigkeiten Auslöser für den Sturz. Der Mann wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Er muss nun, unter anderem, mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Die Klappliege wurde durch die Polizei sichergestellt. (AZ)