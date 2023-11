Betrunkener Paketfahrer fährt geparktes Auto an

Ein Paketfahrer fuhr ein geparktes Auto an und machte sich aus dem Staub. Als die Polizei ihn erwischt, bemerkte sie nicht nur eine ordentliche "Fahne".

Am Dienstagmittag wollte ein Paketfahrer in der Unsernherrner Straße in Ingolstadt rückwärts fahren, touchierte dabei aber ein geparktes Auto. Der Mann stieg aus, begutachtete laut Polizei den Schaden und nahm die beschädigten Fahrzeugteile mit. Anschließend fuhr er allerdings davon, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern.

Gegen den betrunkenen Paketfahrer bestand ein Haftbefehl

Allerdings erwischte eine Streife der Polizei den Mann und die Beamten bemerkten eine ziemliche "Fahne". Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von fast zwei Promille. Zudem bestand für ihn ein offener Haftbefehl. Diesen konnte er allerdings abwenden, da er einen hohen dreistelligen Betrag zahlte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. (AZ)

