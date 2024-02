Betrunkener Radfahrer fährt gegen ein Polizeiauto

Ein Radfahrer aus Ingolstadt hat offenbar ein Polizeiauto übersehen und ist gegen das Fahrzeug gekracht. Grund dürfte die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein.

Am vergangenen Sonntag war ein 32-jähriger Radfahrer gegen 16 Uhr auf dem Radweg an der Eriagstraße unterwegs. An der Kreuzung wollte er geradeaus über die Manchinger Straße weiter in die Sailerstraße fahren. Dort stand wegen eine Fußballspiels ein Polizeiauto der Bereitschaftspolizei, das der Radler offenbar nicht gesehen hat. Jedenfalls fuhr er gegen das Auto und klagte anschließend laut Polizeibericht über "leichte Schmerzen".

Der Radfahrer aus Ingolstadt hatte bei dem Unfall zwei Promille Alkohol

Ein Alkoholtest hat bei dem Mann einen Wert von zwei Promille ergeben, zudem gab er zu, Kokain und Marihuana konsumiert zu haben. Jetzt wird gegen den Ingolstädter wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ein Sachschaden ist bei dem Unfall offenbar nicht entstanden. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10