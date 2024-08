Betrunkener Radfahrer kollidiert mit Auto

Auf der Schillerbrücke in Richtung Südliche Ringstraße fuhren am Montag gegen 20 Uhr ein 26-Jähriger aus Ingolstadt mit seinem Mountainbike auf dem Radweg und eine 58-Jährige aus dem aus dem Landkreis Pfaffenhofen, die mit ihrem Auto den linken von zwei Fahrstreifen benutzte. Auf der Südlichen Ringstraße, etwa auf Höhe der Abfahrt zur Donaulände, verließ der 26-Jährige den Radweg, um die Fahrbahn zu queren, wie die Polizei mitteilt. Er fuhr dabei gegen die rechte Seite des Autos der 58-Jährigen, stürzte und verletzte sich leicht. Der Radfahrer kam mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Ingolstädter Krankenhaus. Dort erfolgte die Blutentnahme, nachdem zuvor der Alkotest bei ihm mehr als 1,8 Promille angezeigt hatte. Auf den 26-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)

