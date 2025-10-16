Betrunkener Radler ohne Helm verletzt sich schwer

Ein 22-jähriger Ingolstädter fuhr am Mittwoch gegen 22.25 Uhr mit seinem Fahrrad den Siebenbürger Platz in Ingolstadt von der Arena kommend in Richtung Brückenkopf. Hierbei stürzte der Radler und verletzte sich schwer, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt und ein Test ergab einen Wert über 1,3 Promille. Deshalb wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Radler trug keinen Helm. Ein solcher hätte die Kopfverletzungen verhindern können, gibt die Polizei an.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!