Betrunkener Radler rammt geparktes Auto

In Ingolstdat hat ein betrunkener Fahrradfahrer ein Auto gerammt.

In Ingolstadt ist ein Mann mit mehr als 1,3 Promille im Blut in ein geparktes Auto gefahren. Wie viel Schaden er dabei angerichtet hat und was ihn jetzt erwartet.

Ein 44-jähriger Ingolstädter fuhr Mittwochabend die Mercystraße in Ingolstadt stadtauswärts. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr gegen ein geparktes Auto, berichtet die Polizei. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt, an dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Ein Alkotest ergab bei dem 44-Jährigen einen Wert von über 1,3 Promille. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)



