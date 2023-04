Betrunkener randaliert gegen Polizeibeamte

In Ingolstadt wehrt sich ein 57-Jähriger massiv dagegen, dass die Polizei seine Personalien aufnehmen will. Der Mann steht unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr wurde vor einer Bushaltestelle in der Goethestraße in Ingolstadt ein stark alkoholisierter und orientierungsloser 57-Jähriger am Boden liegend vorgefunden. Als Polizeibeamte die Personalien des Mannes feststellen wollten, reagierte dieser aggressiv und schlug gegen die Beamten. Zu seiner eigenen Sicherheit wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen. Auch hiergegen sperrte er sich, wie die Polizei berichtet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (AZ)