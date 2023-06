Betrunkener randaliert in Tankstelle in Ingolstadt

In Ingolstadt hat ein Mann mit mehr als zwei Promille in einer Tankstelle für Ärger gesorgt. Dabei hatte er schon am Tag davor Hausverbot bekommen.

Aufgrund eines randalierenden Kunden wurden Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt am Montagnachmittag zu einer Tankstelle in die Münchener Straße in Ingolstadt gerufen. Da der Mann bereits am Vortag Hausverbot in der Tankstelle erhalten hatte, wollten ihn Angestellte der Tankstelle verweisen, berichtet die Polizei. Der 41-Jährige drohte einem Angestellten hierauf jedoch mit erhobener Faust und begann Gegenstände aus den Verkaufsregalen zu werfen. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme durch die Polizei begann der Mann dann nach den eingesetzten Beamten zu treten und zu spucken. Da der Mann immer weiter in Rage geriet und ein Alkoholtest einen Wert von mehr als zwei Promille ergab, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. (AZ)