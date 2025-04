Betrunkener randaliert und bedroht Polizeibeamte

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 2 Uhr wurde in der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt eine randalierende Person mitgeteilt. Es handelte sich um einen 40-Jährigen, der sich aggressiv verhielt und eine weitere anwesende Person mehrmals bedrohte, berichtet die Polizei. Nachdem der Mann nach dem Eintreffen der Polizeibeamten seine Bedrohungen fortsetzte, wurde er zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Alkotest ergab über zwei Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

