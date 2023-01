Bevölkerungszahl in Ingolstadt 2022 sprunghaft angestiegen

Plus Die Stadt Ingolstadt ist im vergangenen Jahr um mehr als 3000 Menschen gewachsen. Aus welchen Ländern sie kommen und warum es sie in diese Stadt zieht.

Ingolstadt wächst und wächst. Inzwischen leben dort laut Melderegister 142.370 Menschen. In den vergangenen zehn Jahren sind fast 16.000 Einwohnerinnen und Einwohner dazugekommen. Das entspricht einem Wachstum von 12,6 Prozent. Pro Jahr sind es durchschnittlich circa 1,3 Prozent beziehungsweise rund 1600 Menschen. Eine Ausnahme bildete da nur das Jahr 2020, als die Bevölkerungszahl leicht sank. 2022 machte die Einwohnerzahl nun im Vergleich zu 2021 einen Sprung nach oben um mehr als 3000 Bürgerinnen und Bürger. Was steckt hinter dieser Entwicklung? Und welche Menschen ziehen eigentlich nach Ingolstadt? Auskunft darüber gibt Helmut Schels vom Hauptamt für Statistik und Stadtforschung.