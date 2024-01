Bewerbung für "Druckkunst": Ausstellung in der Harderbastei geplant

Eine Ausstellung widmet sich in der Harderbastei in Ingolstadt der Druckkunst. Noch können sich Künstler dafür bewerben.

Der BBK Oberbayern Nord und Ingolstadt e.V. möchte einen Querschnitt zu den manuellen Drucktechniken zeigen und lädt zur Ausstellung "Druckkunst 2024" ein. Am 15. März 2018 wurden die traditionellen Drucktechniken in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNESCO-Kommission aufgenommen. Deshalb findet immer am 15. März der Tag der Druckkunst statt. In einer Vielzahl von Veranstaltungen wird rund um diesen Tag bundesweit bis hin ins benachbarte europäische Ausland eindrucksvoll bewiesen, wie lebendig dieses Kulturerbe ist. Auch in der Harderbastei in Ingolstadt ist vom 24. Februar bis 17. März die Ausstellung "Druckkunst" geplant. Aktuell läuft die Ausschreibung für die Ausstellung.

Zugelassen sind alle Techniken der manuellen und analogen Drucktechniken. Das Thema ist frei, es gibt keine Formatbeschränkung. Die Ausstellung ist eine Verkaufsausstellung, daher werden unverkäufliche Arbeiten nicht angenommen. Die Preisangaben verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und inklusive Rahmung. Bei Verkäufen behält der BBK Obb. Nord und Ingolstadt e.V. eine Provision von 20 Prozent ein. Jede Künstlerin und jeder Künstler kann bis zu drei Werke einreichen.

Künstler für Ausstellung "Druckkunst" in Ingolstadt gesucht

Die erste Stufe der Einreichung findet digital per Onlineformular bis 4. Februar statt über ein digitales Foto (jpg, max. 8 MB, DinA4). Das Foto dient auch zur Herstellung des Katalogs. Spätere Einsendungen können nicht anerkannt werden.

Die Teilnehmer werden nach der Jurierung bis 7. Februar per E-Mail benachrichtigt und erhalten den Einlieferungs- und Abholschein, die ausgefüllt zusammen mit den Originalen am Donnerstag, 15. Februar, von 9 bis 12 Uhr oder Sonntag, 18. Februar, von 12 bis 13 Uhr angeliefert werden können. Die Werke müssen gerahmt und hängetechnisch einwandfrei sein und auf der Rückseite mit Titel und Name leserlich beschriftet sein.

Eine postalische Abwicklung ist aus Kapazitätsgründen nicht möglich, die An- und Ablieferung muss persönlich oder in Vertretung (unterschriebener Einlieferungsschein = Vollmacht) erfolgen. Nach der Ausstellung können Künstler ihre Arbeiten am 17. März von 18 Uhr bis 19 Uhr oder am 18. März von 9 Uhr bis 12 Uhr abholen. Weitere Informationen finden Interessierte online www.bbk-ingolstadt.de im Internet. (AZ)

